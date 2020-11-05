美國2020年大選還包括國會選舉。目前的計票結果顯示，民主黨人奪回聯邦參議院控制權的機會愈來愈渺茫，眾議院方面，民主黨可望守住多數席次，但原本的多數優勢看來會縮小，選情不如預期，民主黨內部也傳出換下眾院議長裴洛西的聲音。

總共100個席位參議院這次改選三分之一席次（33席），加上兩席補選，共35席。選前，共和黨在參院占53席，民主黨占47席。民主黨人只要增加三至四席，就能奪回參議院的控制權。但至4日晚間的計票結果顯示，民主黨人只增加了一席，而且在最後四個尚未宣布結果的參議院議席中，共和黨人在其中的三個席位競爭中領先。

435席國會眾議院全數改選。目前民主黨擁有232席，共和黨占197席，一席自由黨，還有五席空缺，民主黨在本屆眾議院擁有控制權，迄今的計票結果顯示他們會保住在眾議院的優勢，但是這項優勢可能會縮小。民主黨黨內幾位中間派議員私下討論，可能轉而支持眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯擔任下屆眾議院議長。

如果最終開票結果確認共和黨保住對參議院的控制權，以及民主黨人維持在眾議院的多數地位，無論拜登當選，還是川普連任，兩大政黨在未來四年都無法不受制衡地推進本黨的政綱。

(中時 )