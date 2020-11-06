立法院經濟委員會5日由召委楊瓊瓔帶領考察台中果菜市場，對於台中果菜市場希望爭取補助改善設備，陪同的農委會主委陳吉仲表示，感謝台中果菜公司董事長莊乃慧將台中果菜批發市場改建為現代化市場，這次規劃案在楊瓊瓔的鼓勵下，只要符合政策目標，農委會絕對會全力協助。

立法院經濟委員會5日考察「台中果菜批發市場及大安肉品市場發展與建設規劃概況」，擔任召集委員的國民黨籍立委楊瓊瓔邀請陳吉仲等人，先考察果菜市場設施後再召開座談會研商解決方案。

立委楊瓊瓔說，會中討論果菜批發市場相關冷凍庫、冷鏈設備、市場改建改善的問題總共經費新台幣2.7億元；以及大安肉品市場擴充設備計畫新增污水處理設備工程、增購屠體運輸車、毛豬拍賣電腦系統更新工程、預冷室及軌道增設工程等經費1.7億元。

楊瓊瓔指出，肉品市場冷鏈相關設備改善、質譜儀快篩設備及相關技術等，更能確保食材新鮮度及保障食品安全，中央會給予75％的經費補助，採整體規劃、一次核定、分年補助，逐年逐步讓果菜市場及肉品市場升級與蛻變，進一步保障市民食安。

陳吉仲強調，中央致力在全國各地建立冷鏈物流體系，台中果菜批發市場為產地、消費批發市場，是中部地區果菜運銷重要樞紐，此次規劃案，以冷鏈物流及農藥快篩最為重要，冷鏈物流可延長農產品壽命，增加農民收入；農藥快篩質譜儀可確保農產品安全無虞。

(中時 )