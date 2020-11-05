統一獅今天賽前再度變陣，讓蘇智傑作板凳，改讓潘傑楷先發鎮守三壘，而他也在5局下敲出帶有2分打點的二壘安打，助隊擴大領先優勢，也讓總教練林岳平賽後笑說：「這個好朋友可以繼續當下去。」

蘇智傑在台灣大賽前4戰陷入打擊低潮，打擊率僅1成25，今天也被移出先發打線，改讓文化大學同窗好友潘傑楷頂替先發，賽前「餅總」也跟潘傑楷說，「既然智傑狀況不好，就由你幫他打，今天他的表現證明這個朋友可以繼續下去。」

賽後聽到教練這樣說，潘傑楷回應道：「教練叫我幫智傑打分數，既然他往我身上賭，我就不能讓他漏氣。」他也在5局下一、二壘有人時，刻意改為不抬腳揮棒，把握住羅傑斯的變化球，一棒敲出適時長打，為球隊建功。

看到好友陷入低潮，潘傑楷說：「我和智傑都會彼此鼓勵，也看得出來他想為球隊盡心力，但就是狀況不好，球隊也是大家的，不是個人的，就是互相，有人不好就要其他人頂上。」

(中時 )