中信兄弟只差1勝就能封王，不過G5對上統一獅沒能延續前4戰投、打、守都優於對手的優勢，賽後總教練丘昌榮坦言選手看起來的確很緊繃，給自己壓力太大。

此戰洋投羅傑斯先發4.1局被敲7安、失6分(4責失)，野手出現2失誤且都集中在同一局，打線方面沒能突破對方先發洋投布雷克，賽後丘總表示，「羅傑斯控球沒這麼到位，守備上有失誤、隱形失誤，前幾局自己製造問題，羅傑斯對7到9棒都投得太閃躲，成為比賽關鍵。」

兄弟前4戰野手屢次展現美技且0失誤，不過今日王威晨、陳子豪各有1失誤讓對手趁機得分，「比賽就是這樣，對手抓住沒處理好的失誤，就是製造機會給對手。」

丘昌榮坦言選手在關鍵一戰看起來太緊繃，雖然還是3勝2敗聽牌優勢，但還沒拿到第4勝講什麼都太早，「打者常常球數落後，有提醒選手調整，但看出來綁手綁腳、出棒猶豫、要揮不揮，大家給自己壓力太大了。」丘總表示賽後仍給予選手鼓勵，回洲際主場再戰。

(中時 )