屏東縣內埔鄉東片社區成立全台首座「微生物資材培養推廣中心」，屏東縣長潘孟安5日參加揭牌典禮，並親手培育1桶光合菌。（潘建志攝）

屏東縣內埔鄉東片社區成立全台首座「微生物資材培養推廣中心」，屏東縣長潘孟安5日參加揭牌典禮，參觀中心內部。（潘建志攝）

台灣地狹人稠屬密集農業，農民對於農藥、化肥依賴性極高，為了推廣友善土地農漁牧業，減少藥肥使用，屏東縣在內埔鄉東片社區成立全台首座「微生物資材培養推廣中心」，教導農民培養微生物菌種，取代藥肥並提高農漁牧產品質。

縣府今年與成大研究發展基金會合作推動培訓計畫，開設4個基礎班吸引近300名農民報名，基礎課程以「光合菌」擴培與應用為主，再從中遴選20名農民到食品工業發展研究所學習「放線菌」及「芽孢桿菌」等進階課程，未來成為微生物菌種培養師。

食品工業發展研究所博士廖麗玲說，光合菌能增加產量並減少化肥使用，像對冬天的火龍果開花結果就很有幫助。放線菌及芽孢桿菌屬「拮抗菌」，可用來代替農藥消滅病菌及害蟲，同時能於水產養殖業預防病害、淨化水質，用於畜牧業減少異味，增加幼畜抗病及存活率。

因放線菌、芽孢桿菌需要在無菌環境以專業器材培育，縣府因此在內埔鄉東片社區成立全台首座「微生物資材培養推廣中心」。縣長潘孟安說，微生物資材是自然永續農法、降低生產成本、提高農漁產品競爭力，未來會在縣內成立更多中心推廣友善農法，創造屏東品牌

東片社區發展協會總幹事姜福慧種植黃椰子、紅薑花等花材，他說，使用微生物菌種後，不但花材葉面更光亮，炭疽病也減少很多，質與量都提升。其他農友也分享放線菌對殺死線蟲很有效，芽孢桿菌則對茄科作物，如茄子、青椒等作物的青枯病有很棒防治效果。

農友黃憲榮說，農民自製微生物資材後成本大大降低，以往在市面上買資材，每公升約250元至350元，若自製光合菌每公升只要7.5元；他利用菌種強化作物體質，植株長得更漂亮、更不怕病蟲害，產量也增加4成。

(中時 )