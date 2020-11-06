永生花，指的是將鮮花通過特殊處理，保存時間更長，材質獨特、顏色豐富，是時下花藝獨特的分支。
花藝師AMY為我們解釋的同時，那優美指尖沒有多餘動作，俐落地將粉玫瑰從含苞到逐瓣固定綻放，主花與配角花材在玻璃罩中自成一方世界，賦予乾燥花藝術感的第二生命。
封存永不凋謝療癒美時光
擁有美日韓多國專業證照的她表示，在國外花在日常和吃飯喝水一樣理所當然的需求，並非節慶獨有，現代社會人與人的互動疏離，花藝是種破藩籬的無國界語言，能在城市快速步調中撫慰心靈。
喜歡生活乾燥花店
地址：台北市中山區合江街130巷16號
電話：0900-053-901
網址：https://www.facebook.com/likelife7
營時：每日13:00 – 20:00（六日至21:30）
(本文摘自《行遍天下11月號338期》)
行遍天下旅遊網:https://travelcom.com.tw
(中時新聞網)
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