你在期待身形最輕巧的iPhone 12 mini，或是可以讓你追劇最爽快的iPhone 12 Pro Max嗎？在iPhone 12以及iPhone 12 Pro在10月中下旬上市之後，iPhone 12系列中螢幕最大（6.7吋）與螢幕最小的（5.4吋）款式將要接棒上市，有興趣的朋友今日晚間9點就可在官網進行預購，看看有沒有機會在13日率先入手。

iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，螢幕等級都與iPhone 12、iPhone 12 Pro一樣，是Super Retina Display，且同樣採用A14 Bionic晶片，支援5G（Sub-6GHz頻段）。iPhone 12 mini機身顏色與iPhone 12相同，提供黑、白、紅、綠、藍等5色選擇，容量從64GB開始，起跳價格是NT$23900；iPhone 12 Pro Max則提供了石墨色、金色、銀色、太平洋藍等4種顏色，容量最小是128GB，起跳價格是NT$37900。

今年的iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max之所以值得矚目，主因不外乎就是全新的螢幕尺寸以及iPhone 12 Pro Max最高階的攝影能力。而上一波上市的iPhone 12以及iPhone 12 Pro，則都是採用蘋果沿用已三年的6.1吋螢幕尺寸。iPhone 12 mini螢幕5.4吋以及iPhone 12 Pro Max的6.7吋，都是蘋果首度推出的螢幕大小，是採用Face ID機種中，史上螢幕最小與最大的款式，肯定會讓果粉感到耳目一新。此外，iPhone 12 mini的機身尺寸更比第二代的iPhone SE更小巧，內蘊A14 Bionic晶片的深厚實力，絕對是喜愛旗艦小手機的朋友，不可錯過的選擇。

而除了在蘋果官網預購空機之外，電信商方面，遠傳電信、台灣之星、中華電信等先前也都已經公布開放消費者登記預留iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，計畫以綁約方式入手的朋友可以參考。

(科技)