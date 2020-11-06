好奇iPhone 12系列的5G網路表現嗎？究竟iPhone 12 Pro以及iPhone 12，跟其他品牌5G手機之間在運行5G時，誰的表現更優秀呢？記者實際帶著iPhone 12 Pro、iPhone 12、Google Pixel 5以及三星Galaxy S20 Ultra，到繁忙的台北車站走一遭，定點測試三款手機的5G網路速度表現，到底誰比較強，看了就知道。

首先說明一下測試條件，選定台北車站附近擁有5G的地點之後，每一隻測試手機都會分別換上中華電信、遠傳電信的5G SIM卡，並以Speedtest以及Opensignal兩款網路測速App進行2次網路測速。測試期間會將Wi-Fi以及藍牙功能關閉，在iPhone設定中會勾選5G自動模式，並且選擇「連接5G時允許更多數據」的數據模式。

iPhone 12 Pro以及iPhone 12的5G網速測試基本設定。（手機截圖）

測試結果如下。以中華電信5G SIM卡進行測試時，iPhone 12 Pro的5G測速結果平均下載達到467.5 Mbps，上傳則有99.73 Mbps；iPhone 12的5G測速結果平均下載達到516.3 Mbps，上傳則有107.5 Mbps；Google Pixel 5則是的5G測速結果平均下載達到400.25 Mbps，上傳則有112.7Mbps；三星Galaxy S20 Ultra 5G測速結果平均下載達到453.5 Mbps，上傳則有107.25 Mbps。

以遠傳5G SIM卡進行測試時，iPhone 12 Pro的5G測速結果平均下載達到461.3 Mbps，上傳則有116.73 Mbps；iPhone 12的5G測速結果平均下載達到331.05 Mbps，上傳則有104.05 Mbps；Google Pixel 5則是的5G測速結果平均下載達到397.75 Mbps，上傳則有113.7Mbps；三星Galaxy S20 Ultra 5G測速結果平均下載達到370.5 Mbps，上傳則有116.93 Mbps。

iPhone 12 Pro 5G測速統整表。（中時新聞網製）

iPhone 12 5G測速統整表。（中時新聞網製）

Google Pixel 5 5G測速統整表。（中時新聞網製）

三星Galaxy S20 Ultra 5G測速統整表。（中時新聞網製）

iPhone 11 Pro Max 4G/5G測速統整表。（中時新聞網製）

五款測試手機下載大型遊戲App所耗費的時間。（中時新聞網製）

嚴格來說，上述三品牌的手機無論是在中華電信、遠傳電信的5G網路下的網速速度表現，都平分秋色，並沒有特別明顯的區別。或許在5G基地台建設更為密集之後，不同電信商之間的5G網路速度才會有明顯的區別（網路速度測試也會受到測試當下，同一環境下有多少人使用網路影響）。

iPhone 12 Pro、iPhone 12台灣版本是搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版則是搭載高通Snapragon 865處理器，同樣是外掛X55數據晶片。而Google Pixel 5則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。從上述網路速度的表現來看，都離內建數據晶片的最高理論值相當遙遠，但是若是對比不支援5G的iPhone 11 Pro Max在4G/5G測速下的表現，5G手機都能輕鬆測到下載速度有3~10倍之間的提速，上傳速度也有3~4倍的提升。

以下載App來了解4G與5G網路的差別的話，以下載跑跑卡丁車Rush+這一款App為例（iOS版2.3GB、Android版1.5GB），四款5G手機之間在5G網路下的表現都普遍能在2分鐘之內完成；對比僅支援4G的iPhone 11 Pro Max動輒需要耗費10分鐘以上，絕對是相當有感。

當然上述的應用都並非5G的殺手級應用，只是相對於4G使用經驗，在升上5G之後，能明顯感受到下載速度變更快帶來的流暢感受。若加上過往5G測速體驗，用5G網路來追劇，在手機直上8K畫質也都不會看見loading的轉圈圈畫面；撥打視訊電話也更為有感，因為網路傳輸速度相當高，背景、人像都相當清晰，與過往動不動視訊電話就會累格、且畫質降得很低的情況，有極大區別。

除了上述體驗之外，5G環境下不少電信商都已經推出了雲端遊戲、無損音樂的服務，也是在高速網路下可以順暢體驗的服務，而這些在4G環境下感受都會影響體驗，甚至完全跑不動，若是申辦5G肯定不能錯過這些能妥善運用5G網路優勢的加值服務。

(科技)