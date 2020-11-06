2020就剩不到2個月了，想要脫單的小伙伴們，千萬不要太害羞了！今天要公佈十一月份情路順暢、桃花滿開的生肖男女，有上榜的朋友，打開心房去擴展朋友圈，沒有上榜的朋友，快約這些生肖的朋友出來聚聚，蹭蹭他的桃花好運！

▍第四名、生肖馬

生肖馬，能夠在十一月擁有美好的愛情生活，你的另一半總是無條件把你擺在第一位，很多事情都會跟你討論、以你的意見為主，而這主要是因為你們彼此的價值觀、理念相似，因此你們很容易對未來的規劃達成共識，這也讓你們感情更加的深厚；而單身者，有機會遇到年紀比你大的對象，他能夠給你足夠的安全感，讓你有被寵愛、呵護、被照顧的幸福感，因此十一月期間如果有親友幫你安排相親、聯誼的活動，建議你去就對了！可以在身上系戴月老紅線，或是配戴粉水晶的能量水晶，都有達到增強人緣與催桃花的效果。

▍第三名、生肖羊

十一月份月德星高照，使生肖羊的桃花合而有情，這是一個特別適合單身者求桃花的時刻，就連上個班也有人打著朋友想認識的名號，藉故跟你要聯繫方式，或是送飲料、早餐午飯給你。十一月期間你會覺得自己的人氣越來越高，各種邀約丶大小聚會都要找你，你也隱隱的感覺到，其中有好幾個對像都對你有意思，你可以好好物色其中有沒有你的真命天子、真命天女了，記得好好把握！天然的葡萄石屬木，守護健康運、招來正財正姻緣。

▍第二名、生肖虎

生肖虎，在十一月愛情運主要來自你自身的魅力。這對單身的人、暗戀曖昧者、或想複合的人顯然是非常有利的。你在生活、事業、或在自己專長領域上發揮自如，這份自信使你在人群中特別耀眼，不只會使你桃花滿滿，更令心儀你許久的追求者增加不少危機感，請繼續保持你的魅力吧，對方已著急的想找時機告白了！而有伴侶的人，可在這期間多挖掘彼此間新的共同興趣、兩人合力完成某一件事，這會使你們的感情更加增溫、彼此的信念更加穩固！愛情增溫階段，適合天然的石榴石，增添女性魅力丶熱情逐漸上升。

▍第一名、生肖兔

生肖兔，在十一月愛情運有「紅鸞星」的加持，令你過去努力的一切，終於得到美滿收穫。單身的人，過去各種相親聯誼都不缺席的你，會在十一月遇上條件非常不錯的對像，就先試著約會看看吧！而曖昧、暗戀期的生肖兔，你跟他的關係會在這期間會有非常大的進展，可能以往沒什麼接觸機會，但近期會有機會使你們長時間相處、碰面，可要好好把握！有伴侶的人，則是跟對象感情持續升溫，尤其是準備懷孕的生肖兔，在十一月大有機會獲得驚喜好孕，可以好好期待！天然的石榴石水晶，對應女性健康。擁有紅潤好氣色丶增添性感魅力。

2021年犯太歲的生肖，可以積極安排在2021年結婚和生子。因為這是有助於轉運的事情。或是安排自己戴上三合貴人手鍊、使用太歲符、或拜太歲，都是非常好的轉運方法。記得要轉運氣的粉絲，先除穢再接好運氣。

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(中時新聞網)