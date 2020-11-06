一般人聽到「風水」二字，都會覺得很艱深，讀不懂。但其實並沒有你想的這麼困難，在居家生活中，利用一點簡易的擺設，就可以改善原本的不足的地方。以下要教你改善居家漏財的方法，記得提醒家人、朋友看看，讓他們也能避免漏財！

▍1.廚具或餐具缺角請換新

家中的鍋碗瓢盆就等同於接財富的容器，如果出現破損、裂痕、缺角，那就代表了破財、漏財的運勢。因此平常使用的時候可以多注意一下，有看到破損就盡快更換。

▍2.床上和地上凌亂要整理

睡床是每天舒緩你疲憊的地方，而地板每天都在行走，如果在家都無法好好走路，舉步維艱，那在運勢上面也會大打折扣，前途無光，對你的財運、事業運甚至是桃花運勢影響都是非常大的。因此若是床上與地板都髒亂，或擺放太多物品，會讓氣場變濁，影響居住者的運勢，建議平日要保持居家環境整潔，也給自己一個輕鬆的好心情。

▍3.大門面對樓梯可擺放盆栽

家中大門如果正對著向上的樓梯，稱為「牽牛煞」，就好像是硬牽著一頭牛走，做人做事都辛苦，也容易徒勞無功；相反的，大門如果正對著向下的樓梯，則會漏財，你的錢財就像坐溜滑梯，運勢一路向下滑。這時可以在在門口處擺放綠色植物，有助於增強屋內生氣，改善周邊氣場。

▍4.玄關鏡要移除

很多人會在玄關擺放一面鏡子，方便出門時整理儀容，但是開門見鏡，就招財風水而言，反而是會將財氣反射出去，導致漏財運勢。建議鏡子移除，或是在鏡子上面蓋上一層不透光的布，就可以化解。

▍5.鋼製大門別反光

大門是財神爺光臨的第一站，如果家中大門使用的是會反光的不銹鋼材質的大門，就算財神爺來到，也會被反射嚇跑喔。建議將門換掉，或是貼上裝飾貼紙。或是可以在門前放置黑、藍色系的地墊，不銹鋼大門為金，黑藍色為水，能幫助形成「金水相生」，招財又聚氣。

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(中時新聞網)