美國大選結果尚未出爐，不過，戰況相當激烈，民主黨總統候選人拜登還差6張選舉人票就能達到270票入主白宮門檻，雖尚未勝選，但他已經打破美國歷史紀錄，成為美國歷史上獲得最高普選票數的總統候選人。退役中將、前立委帥化民則表示，在美國政權轉移期間，台灣真的要做好戰備工作。

據《中評社》報導，帥化民在兩岸圓桌論壇協會中提到，美國不論是哪一個政黨執政，對中國大陸政策都很一致，仍會利用台灣刺激中國，軍售台灣，而糟糕的是，美國從不敲定軍售時程，也常賣些台灣不需要的武器。

帥化民也直言，兩岸會不會開打決定權在中國大陸，且就算真的爆發戰爭，其實美軍也不會來幫忙台灣，因此他認為在美國政權轉移期間，台灣真的要做好戰備工作。

而目前美國總統大選開票陷入膠著，總統蔡英文則是表示，不論選舉結果如何，「民主黨、共和黨都是我們的朋友」，無論美國是哪一黨執政，台灣都有責任全力和美國政府深化合作，美國兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。

(中時新聞網)