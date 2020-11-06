美國總統大選選情緊繃，最後的選舉結果還可能面臨驗票與選舉訴訟的衝擊，導致選舉結果難產。圖為網上預估可能的初步選舉結果。（圖／推特@ateSilver538)

美國大選選情膠著，現任總統川普宣稱選舉作弊，計票過程受到操弄，很明顯地表示不會接受敗選結果。他宣稱要對選舉結果提起訴訟，而訴訟的終審法院是美國最高法院，不禁讓人想起川普在選前任命了保守派的巴雷特(Amy Coney Barrett）填補大法官空缺，是否能幫川普在法律訴訟上獲勝而取得連任？如果真的進入訴訟程序，雖然目前最高法院保守派的大法官人數是史上最高，但從過去大法官們在政治訴訟上的傳統，在與理念無關的議題上，川普不見得就會討得到便宜。

川普在投票日前不久才任命了新的大法官巴雷特(右)，外界認為由他任命的大法官已多達3人，對他可能提起的選舉訴訟極為有利。（圖／美聯社）

巴雷特是接替去世的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）所遺留下的大法官空缺，她被提名並由國會通過後，9名大法官當中就有3名是川普在任內所指派，讓保守派與自由派大法官比例成為6:3。這項提名原本遭到不小的阻力，而最後得以順利通過，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）功勞不小。

雖然看起來這樣的大法官結構可能對川普有利，但實際情況沒有那麼單純。首先，如果川普提出訴訟，要先針對計票主體州政府在州法院進行。目前川普揚言要在賓州提出訴訟，主要可能會針對郵寄選票延遲送達的有效性為主題。雖然選票寄達日期的規定各州不同，但有2個因素對川普的訴訟不利：一是目前新冠疫情間，許多郵件寄送與運輸受到影響而延遲，這種不可抗力的因素可以做為各州政府放寬有關規定的正當理由；二、川普最先提出可能訴訟的賓州，正是所有的州當中對選票與郵寄投票規定最細密嚴格、選舉訴訟舉證門檻最高的州，如果要在賓州的投票法規中挑毛病，許多法界人士認為會是川普自討苦吃。

在選情膠著的幾個州，川普昨日已宣稱獲勝，但郵寄選票開出後呈現勝負逆轉，可能會成為日後選舉訴訟的焦點。（圖／路透）

目前在11月3日現場投票開始前，曾發生過一些郵寄選票的問題，包括紐約有10萬張選票重覆寄送、密西根州有400張選票印錯內容、威斯康辛州在水溝裡發現一袋遺落的郵寄空白選票、賓州被發現9張遭遺棄選票（其中7張投給川普）、紐澤西州有郵差把一百份選票郵件丟棄在垃圾筒內被發現，但是這些選票問題都是個別事件，而且進行了補救，與川普聲稱的作弊無關。另外有傳言德州與明尼蘇達州有代投選票，但依規定可以為年老行動不便或健康不佳的人代投，數量僅限3張，這類非法代投的傳言也未查到有實際違規。

雖然如此，由於本次郵寄選票規模創記錄，行政作業負荷極大，中間難免會出現疏失，但數量不大，而且不屬系統性的弊端，無法證明影響哪一位候選人的選票。因此，雖然川普聲稱要在多個州重新驗票，但依過去經驗，驗票結果雖會有些出入，但通常都不會影響選舉結果。

唯一的一次選舉訴訟及驗票程序最接近影響選舉結果的，就是2000年共和黨的小布希與民主黨高爾的大選。該次大選同樣難分難解，兩人最後在有25張選舉人票的佛羅里達州形成勝敗關鍵，最先是媒體傳出高爾在佛州獲勝，到了凌晨佛州卻宣布是小希獲勝。正當高爾準備宣布敗選，又傳出選票計算有誤，結果未定。高爾陣營因此提出重新驗票，經過一個多月反覆驗票，雙方並進行某些爭議票有交與否的法律攻防戰，最後因訴訟曠日廢時，大法官通過決議並下令停止驗票，以最後一次驗票的結果為法定結果，仍宣布小布希獲得佛州的25張選舉人票，小布希雖然總得票數低於高爾0.5%，但選舉人票獲得271張，因此當選美國新任總統。

決定這次小布希與高爾的選舉結果的大法官會議上，贊成與反對驗票的大法官政黨立場明顯，亦即共和黨的支持停止驗票，民主黨的贊成繼續驗票，最後表決結果5：4決定停止驗票。如果這次選舉訴訟一直打到最高法院，在僵持不下時，大法官可能會做出有利於共和黨的決定。只是相關決定也只能在驗票程序上傾於於對共和黨有利，無法扭轉驗票結果。

但按過去經驗，如果因驗票過久而出現政治與社會騷亂，大法官可以隨時中止驗票，屆時最後驗票結果是否對川普有利就很難說。加上川普在國會共和黨同僚內已失去不少重要的支持者，這些重量級人物的態度可能會影響大法官的決定，如果川普初步結果落敗，卻想靠著訴訟翻盤，恐怕還有很長的路要走。

(中時新聞網)