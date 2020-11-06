前高雄市長韓國瑜卸任後，高雄市議員陳美雅接受廣播節目專訪時，透露她在跑行程時，很多人都非常懷念韓市長，還問什麼現在鋪路用補丁方式？她質詢時，民政局長竟然回答，不是民政局管的。

陳美雅在《千秋萬事》節目接受主持人專訪時表示，在地方跑行程的時候，很多人都非常懷念韓市長，還說自己前面那條巷口鋪路鋪成這樣。由於6米以下道路都是民政局主管，因此她質詢民政局長，問很多民眾陳情現在鋪路為何用補丁的方式？民政局長竟然回答說，這個不是民政局管的，開挖是別人在挖。

陳美雅指出，路平燈亮水溝通是最基本的人民要求，但是現在高雄市政府是不是有滿足人民這一方面的需求呢？她認為最基本的需求，他們都沒有做到，若是在以前，媒體可能就大肆報導，現在卻沒有媒體要報。

陳美雅接著指出，關於治安問題，當時韓市長被媒體講的好像高雄發生什麼事，中央不是還到高雄，好像要接管。而最近高雄治安，確實發生幾件讓人遺憾的事情，這時怎麼沒看到中央有表現出任何態度？

(中時新聞網)