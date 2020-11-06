料理將由特急列車從廚房新鮮直送到餐桌。（黃采薇攝）

「海味滿載壽司卷」結合海膽與「鮭魚子」這2道更是上村牧場超人氣料理。（黃采薇攝）

和牛吃到飽有分3個時段，分為50分鐘、75分鐘、100分鐘，或選擇價位等級的套餐。（黃采薇攝）

「上村牧場」為日本和牛吃到飽的燒肉餐廳，董事長推薦必點「薩摩牛」。（黃采薇攝）

「上村牧場」提供多種道地日式拉麵、壽司等料理。（黃采薇攝）

在日本擁有2家分店的「上村牧場」，為日本和牛吃到飽的燒肉餐廳，海外擴點首站將於11月11日在北車微風正式開幕，而11月7日至10日共4天為試營運期間，其營業時間12：00~14：00、17：30~20：00。因業者在鹿兒島擁有自有牧場，飼養薩摩牛，提供日本A4和牛，除和牛外，餐廳特別引進日本專利技術合作的「特急列車」送餐，料理將特急列車」從廚房新鮮直送到餐桌，為食安先做把關，減少服務人員與客人的接觸，為防堵情超前部署。

除提供日本A4和牛吃到飽外，更加碼提供鴨肝、松葉蟹、海膽、鰻魚等頂級食材，其中「海味滿載壽司卷」結合海膽與「鮭魚子」這2道更是上村牧場超人氣料理；淋上特製甜辣醬的「鰻魚丼」重現日本傳統口味；「牛骨拉麵」濃郁湯頭為長時間熬煮的精華；「羅西尼風菲力牛排佐鴨肝」為頂級餐廳才提供的料理，還有多種道地日式拉麵、壽司等料理，即將登台。燒肉價位選擇多元，經典燒肉派對套餐1人599元～799元，或職人和牛饗宴套餐1人1099元～1399元。

問及為何選在這個時間開幕呢？台灣和民餐飲董事長林秋松表示：「去年10月就決定來台展店，這次海外展店原本預計暑假就進駐微風北車，但因為疫情關係，所以才會延遲開幕時間。」海外展店首先選擇台灣的原因為何？林秋松透露：「第一點，日本跟台灣的飲食較相近；第二點，和民集團的概念是以家庭餐桌來構思，希望以這樣的方式進行展店，讓大家能圍成一爐好好烤肉，第三點，民眾難得享用大餐，以此考量，決定將頂級的日本和牛引進台灣。」

董事長推薦必點「薩摩牛」，分3種，主要以「壽喜燒牛」的吃法，再來是所謂的「牛五花」，指油花分布最好的部位，最後是「赤身」，也就是紅肉較多的。林秋松說明：「限3個時段的吃到飽，分為50分鐘、75分鐘、100分鐘，或選擇價位等級，價格皆不同。會這樣區分是因北車4鐵共構，南來北往的旅客較多，有些人為了趕時間，根本沒時間吃完，才首創這樣的價格方式。」他透露「目前台灣的上村牧場正在找2號店的店面，仍在進行中；而日本則是國內店面預計5年內展200間店」。

(中時 )