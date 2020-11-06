近日一位民眾翻到5年前好市多賣場上販售的「中衛口罩」，驚人價格讓網感嘆道：回不去了！(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

新冠肺炎（COVID-19）自去年底爆發至今，國際疫情依舊嚴峻，在國內更曾上演一波波的口罩搶購潮。儘管國內疫情趨緩，加上政府控管實名制口罩價格，市面上的醫療口罩也悄悄漲到一片6-10元不等。近日一位民眾翻到5年前好市多賣場上販售的「中衛口罩」，驚人價格讓網感嘆道：回不去了！

受到新冠肺炎疫情影響，國人對於醫療口罩需求大增，在國內疫情爆發初期，上演了好一陣子的搶購潮，更意外讓中衛口罩成為「口罩界LV」，到現在依舊是搶手貨。近日一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片，細看竟是2015年時好市多賣場所販售的中衛醫療口罩。

根據賣場貨架資訊，當時一盒中衛口罩，200入售價285元，平均一片只要1.425元，對比現在市售的口罩價格，實在令人不勝唏噓。原PO表示「翻到2015年的照片，回不去了！」

貼文一出，網友紛紛表示「此情此景成追憶」、「可惜那時沒多買幾盒，真的回不去阿」、「沒有需要的時候棄如敝屣，像極了婚姻」、「 一切都回不去了」。網友指出，其實不用拿5年前照片，直到今年1月前都還是相同價錢，因為疫情需求大增，價格才變動。

這也讓不少網友好奇，什麼時候口罩價格才會回去？有人認為「將來生產過剩沒人要買時自然就回來這個價格囉」、「疫苗上市，疫情過去，價格就會掉」。但也有人表示「原料大漲而且需求穩定，很難回去了」、「現在全世界需求量大，原物料大漲是應該的吧」。

據了解，好市多賣場上已沒有販售中衛醫療口罩，改在網路商城販售，但就算漲價上漲，至今仍是一上架就被秒殺。

(中時新聞網)