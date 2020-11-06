美國總統大選進入倒數階段，隨著民主黨候選人拜登喊出「在計算完每一張選票前，選舉都不算結束，每張選票都要算入」，好萊塢群星紛紛響應，在各個社群媒體紛紛標籤「計算每張票」，也突顯出對川普接連「崩潰」推文「停止計票」的不滿。

相較於川普在推特上一再發「別再計票」的推文，「慾望師奶」伊娃隆格莉亞則大談民主與投票的關係，「領導人是民眾所選。這意味著真正的民主如果要能運作，每張選票都要算數。保持冷靜並持續計票」，並標籤「#每張選票都算數」(#everyvotecount)、「#計算每張選票」(#counteveryvote)與「#捍衛選舉」(#electionprotection)。

Leaders are chosen by the people. That means for a true democracy to work, every vote must count. Keep calm and count on. #everyvotecounts #counteveryvote #electionprotection pic.twitter.com/pRUxHraVIj — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) November 5, 2020

曾獲艾美獎的歌手戴博拉梅西也響應，「川普怎麼想、感受如何或怎麼說並不正確。法律就是規定每張選票都要計算。這就是民主。昨晚川普高呼停止威斯康辛的計票，今天又喊著重新計票，究竟哪個對？」

艾希頓庫奇也在推文表示，「民主最重要」，還留下自己帥照與「保持冷靜與計票」。喜劇演員莎拉席佛曼也在推特寫道，「在民主國家每張選票都該算數」。

本次大選是美國有史以來，好萊塢群星最熱烈參與的一屆。先是先前眾豔星「裸身上陣」，呼籲選民在通訊投票時，記得將選票密封以免淪為廢票；如今支持拜登的好萊塢群星，紛紛在Instragram與twitter上發文響應拜登。

(中時新聞網)