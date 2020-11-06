隨著川普和拜登的計票繼續進行，美國總統的結果仍然懸而未決，雖然目前看似拜登領先，但他領先的幅度不大，要是出現某一州再翻盤，還有可能出現兩位參選人都沒有跨過270張選舉人票的奇特局面，這在歷史上還真的發生過。

在美國大選中，公民投票選舉的對象並不是候選人本身，而是選出538名選舉人，其中某一方得到270名，就贏得總統選舉。

儘管目前拜登以253票(沒計算亞歷桑那州，拜登領先極小)對214票的優勢領先於川普，但幾個未計完票的州都還有可能改變結果，兩位候選人仍然有可能獲勝。但是，還有第3種結果：平局。

此段說的是假設：假如拜登拿到得喬治亞(16張)，而川普取得在阿拉斯加（3張）、亞利桑那（11張），內華達（6張）、北卡羅來納（15張）和賓州（20張），那麼結果就會變成拜登269，川普也269，這意味著2名參選人平手。

那麼接下來會怎樣呢？根據美國憲法第12修正案的規定，到時候眾議院將啟動「權變選舉」(Contingent election)的程序選舉總統，而參議院將選出副總統，

根據美國國會研究局的說法，這種情況極為罕見，之前只發生過兩次：1825年選舉時，最主要的候選人是約翰·昆西·亞當斯（John Quincy Adams）與安德魯傑克森(Andrew Jackson)，傑克森得到99張選舉人票，亞當斯則是84張；然而當年的選舉還有另2名參選人：威廉·H·克勞福特(William H Crawford)和亨利·克萊(Henry Clay)，他們分別得到41與37張選舉人票，使得4人都未達到當選門檻。

這時候就啟動了上述提到的「權變選舉」，結果眾議院選出約翰·昆西·亞當斯為總統，使他成為美國歷史上，輸了選舉人票(排名第2)卻成為總統的罕見特例。

1825年選舉時，約翰·昆西·亞當斯(左)，雖然選舉人票敗給傑克森(右)，卻因為兩人都未過半而啟動權變選舉，由眾議院來選舉總統，由亞當斯獲勝成為美國第6任總統。不過傑克森在4年後的選舉，擊敗了亞當斯成為第7任總統。(圖/維基)

第2起「權變選舉」發生在1836年，不過該事件與「失信選舉人有關」，總統由馬丁·馮·布倫（Martin Van Buren）得到足夠的選舉人票，卻發生選舉人只願意支持馮布倫，卻拒絕投票給他的副總統搭檔理察·門特·詹森（Richard Mentor Johnson），迫使參議院進行權變選舉，再把詹森選回副總統，結束這場人為造成的糾紛。

假如再次出現權變選舉，那麼就是看參眾議院的席次，由哪一黨佔優，眾議院選總統，而參議院選副總統；從這角度來看，在眾議院有較多席次的民主黨會得到總統，而參議院共和黨多數的能選出副總統，要是真發生此現象，就會形成總統與副總統不同政黨的超特異現象，倒是還沒有美國歷史上發生過。

(中時新聞網)