美國總統大選開票依舊尚未結束，但目前民主黨候選人拜登保持領先，現任總統川普似乎相當不服氣，過去短短一個小時連發4篇推特，其中更出現了「停止計票」、「選舉日過後才送到的票都不會列入計算」，讓網友直呼「這人輸到瘋了」。

雖然票數尚未開完，但目前情勢對於川普來說顯然相當不樂觀，川普本人也推特連發，不斷要求停止計票，稱選舉日過後送到的票都不會列入，更揚言不惜以訴訟來停止計票。

川普在推特要求停止計票 (圖／川普推特)

川普表示，選舉日過後送達的選票都不會列入計算 (圖／川普推特)

對此有網友在PTT政黑版PO文表示：「川普也太崩潰」，他表示，原本瘋子和失智自己還稍微偏向瘋子，雖然自己沒投票權，但看到川普如此崩潰，一直狂喊停止計票跟催眠自己會贏，反而單純只想看戲了，他大嘆「之前丁守中都沒這麼崩潰」。

鄉民們紛紛留言：「我川正常發揮」、「精神勝利法」、「凝聚川粉啊，晚點就要暴動了」、「他就很像辛普森家庭的人」、「可憐哪，堂堂國家元首」、「美國丁守中？」。

(中時新聞網)