民視、八大新型態綜藝節目《綜藝新時代》，本週將播出最新一集體驗早餐店員，錄影前製作單位公佈時間地點，開放粉絲到場，原以為早上7點半到場粉絲不會太多，沒想到浩角翔起、籃籃粉絲大集合，讓原本生意就很好的早餐店塞滿了人潮，也擁的小巷弄水洩不通，讓老闆不得不放下手中的工作幫忙疏導交通，讓老闆直呼是親眼見識到浩角翔起、籃籃的強大魅力。

而擔任早餐店櫃台的記性很重要，製作單位則設計了工作人員扮饒舌歌手RAP菜單給藝人來記憶，只見浩翔、曾甜紛紛寫下其中的正確答案，只有籃籃什麼菜名都不記得，只記得RAP歌詞中的「肚皮撕裂傷」這不重要的贅詞，其他全部沒有記下，一臉「空白臉」讓現場笑翻。

節目最後由浩角翔起、籃籃與曾甜陪同早餐店老闆與永和區公所的志工，一起去送愛心早餐給獨居老人和中低收入戶的學生。原來老闆愛心送餐服務已10年，每週一到五會送出60份早餐，其中一戶為獨居老人，平常都在家看電視，見浩子、阿翔、籃籃以及曾甜等，全部準確喊出藝人名，還興奮喊「電視機藝人」出現，讓眾人相當驚訝，早餐店老闆心疼說「整天只看電視才能這樣」。

獨居老人開心說都會看《綜藝新時代》，送完早餐後阿翔說做愛心公益的感覺真的很好，浩子也覺得與這家人很有緣，就發起了認領這家人一年份早餐的愛心捐款，現場的阿翔、籃籃、曾甜馬上就義不容辭的響應，讓這家人不只能吃到熱熱的早餐，更能感受到藝人們暖暖的人情味，更多精彩逗趣又溫馨的內容請準時收看民視每週五晚間10點15分，八大綜合台每週日中午13點《綜藝新時代》。

藍藍空白臉聽點餐。（民視提供）

籃籃與粉絲。（民視提供）

(中時 )