美國總統大選目前幾個搖擺州，開票結果混亂，選後台海是否可能開戰？目前以264張選舉人票領先的拜登，可能跨過270張的門檻奪得總統之位，其兩岸政策將會對台海緊張局勢，可能帶來哪些改變，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山提出警告表示，「美大選後的兩岸關係，台灣只剩談、打可走」。

「兩岸圓桌論壇協會」5日在台大舉辦「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」座談會，邀請國民黨立委鄭正鈐、中山大學政研所教授廖達琪等專家學者與會。

對於美大選後兩岸高度緊張關係是否將可能惡化爆發衝突？趙春山在研討會上直言，他建議總統只要守住「兩個底線」，任內就不會生戰，一是不要搞「法理台獨」，二是不要挾洋自重。

趙春山認為，兩岸官方檯面下都有想要談的意思，因為現在台海局勢只有兩條路，一是「談」、二是「打」，陸方學者現在普遍認為，兩岸問題不能一代傳一代，過去馬政府不統不獨不武的時代已翻過去了，若兩岸要統一還是要坐下來談，如果不談，從避險管道、經貿的角度來看，台灣都不若「美中」有私下解決管道，所以談很重要。

而外界好奇美國大選後，台海若再度緊張是否會爆發軍事衝突，他則預測，明年2021年，大陸忙著放鞭炮慶祝「建黨百年」，不太可能對台開戰，後年2022年，「中共二十大」領導人部分換屆忙著處理治國人選，也不太可能打起來，2023年接著開兩會，2024年台灣總統大選，開戰機率也不大。台灣真正該注意的是2027年，大陸解放軍建軍100年。

對於美大選後，該如何關注大陸對台政策有無變化，趙春山認為，大陸將在7日召開「馬習會五周年研討會」，可以聽其言，觀其行。

(中時新聞網)