國內知名潮流藝廊「靠邊走藝術空間」近期攜手多位藝人，於11月6日至11月8日舉辦慈善二手拍活動，義賣所得全數捐贈給靖娟基金會，推動保護兒童安全的各項工作。熱衷於做公益的藝人米可白，特地趁著拍戲空檔，親自提著大包小包到活動現場整理衣物。

不料米可白整理衣服時，因為衣服的棉絮引起眼睛和鼻子嚴重過敏，讓她眼淚和鼻涕直流，卻還是堅持在現場整理，她透露：「這次活動我捐出了自己許多全新的衣服和鞋子，很多連吊牌都沒拆，義賣的價錢都只訂在50元到250元之間」，呼籲大家能一起做愛心。

網紅陳沂也親自到現場整理義賣的衣物，她忙著燙衣服，還主動幫忙燙起了現場其他人的衣物；身材火辣的網紅鍾以希（小八）也捐出多套全新可愛又性感的cosplay服裝；藝人朱蕾安除了會捐出好幾個名牌包包，還會將自己所創作的時尚插畫也捐出來義賣。

靖娟兒童安全文教基金會，在健康幼稚園火燒車事件後，為推動兒童安全而成立。20多年來，致力於兒童安全宣導及推廣，更協助因事故受傷的孩子及家庭後續復原及療癒等工作，幫助他們面對醫療、法律、心理各方面的問題。今年受到新冠肺炎疫情衝擊，非營利團體資源獲取困難，靖娟的捐款量與往年相比減少了七成，因此更迫切需要外界的支援及協助。

陳沂（左起）、朱蕾安、鍾以希現場試穿義賣的Ccosplay服飾。（靠邊走藝術空間提供）

國內知名潮流藝廊「靠邊走藝術空間」近期攜手多位藝人，於11月6日至11月8日舉辦慈善二手拍活動。（靠邊走藝術空間提供）

(中時 )