美國總統大選持續開票中，現任總統川普落後民主黨候選人拜登，且差距逐漸拉開，也讓台灣的挺綠川粉悲憤不已。如今網路瘋傳一張民主黨在威州作弊的圖片，卻遭事實查核中心打臉為假消息，引發不少挺綠川粉不滿，灌爆查核中心臉輸。

《TFC 台灣事實查核中心》指出，這張圖片宣稱「威州開票率94%跳至95%的時候，拜登突然反超3.5%，民主黨公然作弊」，但經查證後，發現來源為《ABC News》旗下的民調分析網站《FiveThirtyEight》於美東時間11月4日早上8點51分（台灣時間為11月4日晚上9點）一則分析短文。

事實查核中心表示，訪問了內華達大學拉斯維加斯分校助理教授王宏恩，對方表示密爾瓦基市是大城市，開票緩慢，加上郵寄投票，且該地區民主黨票數較多，導致拜登票數大增，王宏恩表示，這樣的「黃金交叉」在2012年台灣總統大選也出現過。

密西根州立大學政治學博士陳方隅也指出，該圖表直角上升的現象，比較像同時開票計入結果，若當中有7成以上投民主黨的地方開票，就有可能發生此現象，只是同時間多了很多票的錯覺。

事實查核中心指出，美國查核組織《Politifact》向《FiveThirtyEight》求證後，也得出錯誤消息的結論。《Politifact》表示，這張圖表不能當作作票證據。

但不少挺綠川粉無法接受，紛紛湧入查核中心臉書怒罵：「好啦，都是巧合啦」、「大家都在罵，台灣查核中心幫拜登闢謠，好棒棒」、「能夠查核到美國，厲害囉」、「事實查核只是幫臉書洗白的外包廠商吧」，也有不少網友反酸「查核結果不合綠粉意，就是親中啦」、「笑死，查核中心也要被歸類中共同路人了」、「可憐的查核中心，年初總統大選闢了多少謠，現在被當親中組織」。

(中時新聞網)