民視鳳凰演員兼實力唱將林星慧，今年2月起跨界當直播主，日前她登上17音樂舞台《創星17LIVE-快閃音樂祭》，也正好是她25歲生日，各地粉絲與爸媽都到場為她慶生。現在單身的她，和主持人DJ圓圓都喊話想交男友，她本身是基督徒，引用聖經「因為二人勞碌同得美好的果效」期待未來婚姻生活。

回憶信仰之路，林星慧坦言以前很自卑，和家人關係不佳，常會互相說傷人的話，讓她很長一段時間、天天拿鏡子對自己講話，還出現輕生念頭，拿頭撞牆傷害自己，一度患憂鬱症，直到17歲進教會、18歲受洗後，人生才開始轉變。

懷有星夢的林星慧，大學畢業後想進演藝圈，雖一開始未獲家人支持，但後來藉由比賽、拍戲、上節目等曝光，去年底和民視合作，今年加入17直播，就怕家人覺得她日子難過，因此更努力讓家人看見她的成長。

幾年前她拼命工作，現在希望能找到同樣信主的另一半組成家庭，喊話「像周興哲、有才華的」，生小孩或領養小孩都可以，她笑說媽媽想要她趕快嫁出去，倒是爸爸好像不太願意。至於生日願望，林星慧期待能回去演戲，雖然她長得一副好媳婦樣，但演壞女人可以好好發揮一番。

林星慧感情空窗6年，開始心急想徵友。（17LIVE提供）

林星慧以直播主身份現身遠百信義A13開唱，爸媽到到場助陣加油。（17LIVE提供）

林星慧（左三起）和DJ圓圓兩位同日壽星，一起驚喜慶生。（17LIVE提供）

(中時 )