隨著各州開票結果陸續出爐，美總統大選似已轉移戰場。川普除在推特上連珠砲轟開票過程外，其團隊也要求威斯康辛州重新計票，並在密西根州與賓夕法尼亞州提出訴訟。然而，歐洲觀選團卻認為，美國民主體系的缺點加上川普「怪招不斷」的助攻下，法律的不確定性壓傷公眾對民主信心。

針對這次選戰，負責維持歐洲局勢穩定的「歐洲安全與合作組織」(OSCE)派出「民主制度與人權」(ODIHR)觀察團。ODIHR認為，這次大選暴露美國選舉的系統性缺陷。這樣的致命傷恰逢新冠肺炎大流行與川普要求部分州停止計票，更顯疲弱無力。大選進展至今，各地已結束投票結束並快馬加鞭地開票。但選情的落後讓川普在推特上狂轟選票「神奇消失」、「開票過程怪怪的」，以及指控選舉「是對美國公眾的詐欺」。

ODIHR團長加塞克(Urszula Gacek)表示，新冠肺炎已在選民與選務人員中產生多種變化，使其感到不安與困惑。雪上加霜的是，川普所為更讓人對選舉過程產生疑惑，而他「投票的方式」更成為一種政治聲明。

報告直指疫情大流行造成多個州調整投票程序，卻引發共和黨人抓住「痛腳」大打法律戰，而成為投票混亂的根源。

事實上，在選前數月就已有44個州提出逾400起法律訴訟；其中，有數起訴訟是在選前數天提起。但訴訟帶來的法律不確定性，往往造成選民與選務人員不當負擔。

ODIHR指出，疫情大流行加上川普的不穩定，使民主體系的長期問題日益複雜，最容易受到影響的族群莫過於窮人與少數族群。例如，各投票點對於身分限制的不同；對某些選民而言，「限制得過分」。

此外，現行法律制度剝奪重刑犯的權利。在重刑犯中雖已有一半的公民已服刑，但仍有約520萬的受刑公民的公民權遭剝奪，此一限制明顯違反普遍選舉的原則。

(中時新聞網)