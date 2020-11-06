美國大選後各州開票陸續爆發混亂，川普陣營喊出停止計票、驗票，讓不少關注選舉結果的人相當好奇，此舉是否真可能改變選舉結果。對此，中央警察大學公共安全學系教授董立文在一場研討會表示，按《美國憲法》規定，明年1月20日以前一定會決定出一位總統。

據悉，隨著川普和拜登的計票繼續進行，美國總統的結果仍然懸而未決，雖然目前看似拜登領先，但他領先的幅度不大，目前餘下的開票州因票數差距極小，川普陣營要求多個州停止計票、甚至驗票，並表態將打訴訟法律戰，讓開票結果出現不小變數，川普可能藉法律戰拖延選舉結果。

「美國大選何時會有結果？」董立文教授5日在桃園市政府與陸委會合辦的「美國總統大選與兩岸關係」座談會上表示，選前許多專家學者預測這次大選結果不會這麼快有結果，但照往年時程來看，仍有其時間規範。

他解釋，按照正常時間來說，12月15日是各州要確認選舉人票要給誰的截止日，在這之前要看有沒有爭議要進入訴訟，再看聯邦法院打算何時介入，但依據《美國憲法》規定，明年1月20日以前一定會決定出一位總統。

而川普目前不服選舉計票結果，要求多州停止計票、驗票，董立文認為，川普與拜登應該會打「持久戰」，就算川普喊要停止計票，也還有很多程序要走，現在就看誰先認輸，且關鍵在於「雙邊陣營都各自有盤算，且或許也會透過私下接觸、談判」，來解決現在緊張的局面。

(中時新聞網)