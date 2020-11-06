地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，6日2時36分發生芮氏規模5.4地震，地震深度25.3公里。

震央位於台東縣政府東南方30.3公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣4級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

各地震度級：

● 台東縣地區最大震度4級

4級：綠島、東河

3級：台東市、鹿野、成功、池上、蘭嶼、海端、長濱、大武

2級：卑南、太麻里、達仁、利稻

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：富里

2級：玉里、紅葉、鹽寮

1級：光復、磯崎、西林、銅門、太魯閣、西寶、花蓮市

● 台南市地區最大震度3級

3級：新化

2級：楠西、善化、佳里、七股、台南市

1級：東山、永康

● 屏東縣地區最大震度2級

2級：三地門、新埤、九如、恆春、屏東市、滿州

1級：獅子、瑪家、春日、鵝鑾鼻

● 高雄市地區最大震度2級

2級：六龜、桃源、旗山、楠梓、高雄市

1級：甲仙

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：大埔、番路、民雄

1級：阿里山、義竹

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、斗六市、水林

1級：古坑、土庫、四湖

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林

(中時新聞網)