地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，6日2時36分發生芮氏規模5.4地震，地震深度25.3公里。
震央位於台東縣政府東南方30.3公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣4級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
各地震度級：
● 台東縣地區最大震度4級
4級：綠島、東河
3級：台東市、鹿野、成功、池上、蘭嶼、海端、長濱、大武
2級：卑南、太麻里、達仁、利稻
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里
2級：玉里、紅葉、鹽寮
1級：光復、磯崎、西林、銅門、太魯閣、西寶、花蓮市
● 台南市地區最大震度3級
3級：新化
2級：楠西、善化、佳里、七股、台南市
1級：東山、永康
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、新埤、九如、恆春、屏東市、滿州
1級：獅子、瑪家、春日、鵝鑾鼻
● 高雄市地區最大震度2級
2級：六龜、桃源、旗山、楠梓、高雄市
1級：甲仙
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：大埔、番路、民雄
1級：阿里山、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、斗六市、水林
1級：古坑、土庫、四湖
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林
(中時新聞網)
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