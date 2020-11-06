川普推文誓言法律戰，全面挑戰拜登聲稱勝選州。（圖取自川普推特）

2020美國大選如火如荼，目前由民主黨拜登佔據優勢，離白宮寶座只差6票。川普6日凌晨在推特表示，他們將在每一個拜登聲稱勝選的州，發起「選票詐欺」與「州選舉舞弊」的法律訴訟。此外，川普也在另一條推文中也宣稱已贏得關鍵的賓州。

據CNN最新統計，目前拜登暫時以253張選舉人票領先川普的213張，兩人都未達到當選的270張門檻，但仍是以差6票門檻的拜登居於領先。

川普陣營傳出將在內華達州提出訴訟後，川普今天推文表示，將對最近民主黨候選人拜登聲稱勝出的州全面提出法律挑戰。

川普4日上午首先以大寫英文推文，要求「停止計票」（STOP THE COUNT!），隨後又推文宣稱在賓州大勝。然該文發布後，隨即遭到推特標記上「部分或全部內容出現爭議、且可能產生誤導」等警告字眼。

目前選戰恐入司法或國會延長賽解決僵局，選舉人團制度間接導致大選結果遲遲無法出爐，再度遭到詬病。《紐約時報》更直指，無論誰入主白宮，美國兩黨將迎來混亂和不確定，「美國民主制度處在崩潰邊緣」。

(中時新聞網)