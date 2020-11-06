前高雄市長韓國瑜卸任後，偶爾出現都引起大家關注。最近國民黨主席江啟臣找來韓團隊的前民政局長曹桓榮，出任國民黨高雄市黨部副主委 再次引發外界討論。韓流五虎將之一的「貼紙哥」黃建豪坦言，2022年，國民黨若想在高雄不要選得太難看，勢必還是要靠韓流。

貼紙哥黃建豪接受《中評社》專訪時被問到江啟臣此舉是否與黨主席選舉有關，他表示，希望韓國瑜參選黨主席的支持者，都有一個共同特性，只要韓國瑜一個人，江啟臣這樣安排，應該知道這對拉攏選票沒有太多幫助。

黃建豪指出，韓國瑜的影響力絕對有，從韓國瑜只要臉書發文就有10萬人按讚，看出他的熱度在台灣仍沒有消退，不只在高雄，罷免後也是如此。

黃建豪認為，江啟臣此次找來韓團隊的曹桓榮，至少沒有讓高雄市當初最強的那股韓流力量散掉，才是重點。畢竟在高雄，只有韓國瑜曾創下這麼好的成績，所以沿用韓團隊或選舉團隊績，對高雄的布局來說也相對穩定。國民黨2022年若想在高雄不要選得太難看，勢必還是要靠韓流，韓國瑜說話還是有力道，這不是來自派系與資源，而是來自於基層人民。

(中時新聞網)