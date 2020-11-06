小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】 台外匯存底5千億美元 世界第5

新台幣飆出亞洲最猛升速，中央銀行力戰外資熱錢，加速外匯存底朝「5字頭」奔進。央行昨日公布，10月底外匯存底正式站上5000億美元大關，月增16.43億美元至5012.41億美元，已連續17個月改寫新高紀錄，在全球僅輸大陸、日本、瑞士及印度，排名第5。從4字頭到5字頭，花了約8年時間。

【2】藍委潑咖啡 馮世寬脫衣嗆怕你啊

國民黨立委鄭天財昨天為原住民與退輔會的訴訟官司，質詢退輔會主委馮世寬，兩人拍桌互槓，鄭還作勢要打馮，馮也衝下備詢台，雙方被勸下後，鄭天財回座突然拿起咖啡丟向馮，但沒打中，殃及退輔會副主委呂嘉凱，馮世寬隨即脫下西裝外套擺出「迎戰」姿態，還嗆「怕你啊！」馮世寬會後受訪表示，如果是在大街上遇到，絕不對鄭客氣。

【3】被疑中資 易遊網、台鐵澄清

經濟民主連合智庫昨指控易遊網旅行社背景為中資，質疑獨家承攬台鐵環島之星觀光列車的資格，要求主管機關展開調查。易遊網與交通部台鐵局昨皆發聲明強調，招標一切依規定辦理；業界認為，易遊網多年來無事，爆發爭議應是有人想搶國旅生意。

【4】贏普選未必勝選 選舉人團爭議多

美國總統非由選民一人一票直接選舉，而是由「選舉人票」決定。本世紀已發生兩次候選人贏普選票，卻輸了選舉人票因而敗選的不合理情況。此一獨特選舉人團制在1787年被寫入美國憲法，如想改變，就須修憲，門檻很高，成功機會渺茫。

【5】約翰傳奇：可很快忽略這笨蛋 改掉核武密碼

美大選兩黨開票陷膠著，開票夜社群平台出現「每張選票都要算」（#CountEveryVote）標語，在深夜延燒到紐約、明尼阿波利斯、波特蘭等示威抗議活動，隔天部分搖擺州開票站也被川普支持者闖入，試圖阻止繼續計票，為混亂選情更增添動盪氛圍。

(中時新聞網)