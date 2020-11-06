美國總統大選計票仍在持續進行，民主黨候選人拜登目前領先現任總統川普，川普則在3搖擺州提起訴訟。拜登若當選，台海有事會不會派兵？亞太和平研究基金會首席顧問趙春山分析指出，若影響到第一島鏈，美國會出兵。但如果是台灣因台獨引發戰爭，美國也許就不會管。

趙春山接受香港媒體《中評社》專訪時表示，川普和拜登的律師團一定都組好了，雙方若打官司，恐要到年底，或是明年1月美國總統就職以前，才會有結果，美國內部可能會有紛亂，不過美國內部的混亂不會轉移到外面。

而美大選期間，大陸是否會在台海引發衝突？趙春山認為，應該不會。投票日之前兩岸是比較危險，10月驚奇過去了，11月、12月、1月驚奇，美國記票、投票，或由最後聯邦最高法院做什麼決定，都是美國內部的事情。

至於兩岸的緊張關係，趙春山指出，要看中美關係是否降溫，中美關係降溫兩岸關係就會降溫；中美關係緩和的話，兩岸空間就會比較大。拜登若當選，台海有事會不會派兵？他表示，要看什麼狀況，沒有正當理由隨便出兵，傷害美國利益，他們不可能不管；或是影響到第一島鏈，美國也會出兵。但如果是台灣要台獨引發戰爭，美國也許就不會管。

趙春山認為，美大選對美中台關係的影響，要看1月20日新總統上任後的美國政策，但這是1月20日的事，目前不會因為美國選舉，而把火燒到台灣。

(中時新聞網)