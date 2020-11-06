美國大選如火如荼進行中，選情也牽動美股變化！華爾街股市連續第4天收紅，投資人推估白宮即使換主人，預期政策不致大幅變動，美股連4天收紅，5日道瓊指數上漲542點。

投資人預期，白宮可能由拜登執掌，但在共和黨有望繼續掌握聯邦參議院的情勢下，政策不致於出現傷害到企業獲利的重大變動。5日道瓊工業指數上漲542.52點或1.95%，收在28390.18點。標準普爾500指數上漲67.01點或1.95%，收在3510.45點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚300.15點或2.59%，收在11890.93點。

歐洲三大指數也收紅！英國倫敦FTSE 100指數上漲22.92點或0.39%，收在5906.18點。德國法蘭克福DAX 30指數勁揚243.87點或1.98%，收在12568.09點。法國巴黎CAC 40指數上揚61.14點或1.24%，收在4983.99點。

(中時新聞網)