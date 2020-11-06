陽明海運總經理人選自2月懸缺迄今，究竟會花落誰家？最近行政院可望拍板定案。市場傳出，陽明新任總經理以內升為原則，而現任副總當中，曾派駐大陸及香港，主管過亞洲線、美國線，具國際事務經驗的策略長杜書勤嫻熟航運業務，傳出是高層屬意的大黑馬。

1965年（54歲）出生的杜書勤，交大運輸管理系、台大土木工程研究所碩士班畢業、博士班肄業，屬於中生世代。退伍後就進入陽明工作，在業務、企劃部門待過，管過亞洲線與美國線，曾任美洲定航部協理，也曾外派上海、寧波與香港，2018年自香港調回台灣擔任業務長，今年2月又升任策略長，在陽明長達28年。

年初陽明船舶售後回租案爭議，除了財務長李詩周遭到處分，策略長白崑榮也因大陸投資案遭到處分，兩人分外調新加坡與地中海，原來白崑榮被視為是陽明未來的接班人選，因為這次懲處案而痛失升遷機會，杜書勤因緣際會成為一匹大黑馬。

10月行政院屬意由財金背景的鄭貞茂出任陽明海運董事長，跌破外界眼鏡，但由於非航運界、也沒有交通管理背景，連綠營自家人都出現雜音，因此行政高層有意在近期內火速補實懸缺近9個月的總座人選，積極協助鄭貞茂交出經營成績單。

此外，陽明轉投資子公司光明海運董事長葉陳輝今年5月退休，人事也遲未補實，若循內升模式，現任總經理郭志成可望順理成章升任董事長，總座遺缺外傳屬意由陽明海運資深協理吳宜達接任。而好好國際物流的董座蔡昌達、總座林楹棟，據了解，二人都有望續任。

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(中時新聞網)