第20號颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，對台東(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。（圖取自氣象局網頁）

今年首個陸上颱風警報！中央氣象局6日清晨5時30分發布輕颱「閃電」陸上警報第8報，目前暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，移動速度減慢，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅，預估暴風圈會在中午前後接觸台灣陸地。

第20號颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。海上陸上颱風警報包括高雄市、屏東縣、台東縣，還有今晨新增的台南市。

「閃電」颱風來勢洶洶，屏東枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉、恆春鎮以及台東縣綠島鄉、蘭嶼鄉今日停班停課。

今（６）日至明（７日）晨颱風及其外圍環流影響，台灣東南部地區及恆春半島有陣雨，東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部、馬祖地區及中部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

明上午起東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨，澎湖及金門為多雲到晴。

(中時新聞網)