韓國第一代網路美女柳惠珠，是個從小美到大的天然美女。(取自韓網)

柳惠珠與朴知浩外型登對，小倆口當年甜蜜感情令人羨慕。(取自韓網)

娛樂8點半》被封為韓國第一代網路美女的柳惠珠，擁有清新脫俗的美貌，當年與男友朴知浩登上韓國人氣節目《臉讚時代5》爆紅，小倆口男帥女美的登對外型加上恩愛模樣令觀眾羨慕不已，也深信這對「臉讚情侶」絕對會步上禮堂，可惜最終仍走上分手一途。

「臉讚」源於韓國網路用語，意指擁有漂亮臉蛋的人，後來更被延伸為用來形容在網路上擁有高人氣的帥哥美女。而《臉讚時代》這個節目當然也是聚集了一群外型亮眼的年輕男女，其中更以柳惠珠、朴知浩這對夫妻臉情侶檔最令人印象深刻。

1991年出身的柳惠珠，在《臉讚時代5》首集就以朴知浩女友的身分登場，清純可愛的妹妹頭髮型加上活潑開朗的個性，讓她瞬間爆紅。小倆口在節目中的甜蜜互動，還有自高中就開始交往的堅定感情，與不時在社群網站PO出的恩愛放閃照，更是讓觀眾看了好羨慕，看好兩人就這樣子甜甜蜜蜜，一直到結婚生子那天。

未料就在柳惠珠與朴知浩交往10週年前夕，也就是2017年2月的某一天，突然傳出了兩人分手的消息，並引發韓國網友瘋狂猜測分手原因，甚至還爆出朴知浩去夜店帶女人回家，才讓柳惠珠心碎離開，令朴知浩一度氣憤喊告造謠者。

柳惠珠終於找到了生命中能帶給她幸福的另一半。(取自柳惠珠IG)

不過柳惠珠或許該感謝朴知浩的不娶之恩，因為後來她在朋友的介紹下，邂逅了帥氣的空少男友，男友是對她寵愛有加，看著柳惠珠的眼裡滿滿都是愛，兩人最後在2019年步上禮堂，攜手走向人生另一個階段，令網友感嘆「漂亮的女生最後還是嫁給對自己好的男人」。

值得一提的是，朴知浩後來交往的空姐新女友，竟巧合地跟柳惠珠老公一樣，都在同家航空公司任職。在柳惠珠宣布即將結婚的消息後，朴知浩還上傳了一張與新女友戴著情侶對戒的照片，還稱這是年少不會有的鄭重承諾，疑似暗諷柳惠珠，令大批網友氣憤為柳惠珠這10年青春感到不值。

(中時新聞網)