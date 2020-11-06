台北市長柯文哲於2014年底上任時，為使「黑鄉」南港區華麗變身為科技城，力推「東區門戶計畫」，去年更端出「產業生活特定專用區」（產專區）限期6年的都更獎勵政策，但迄今僅見財團大地主蓋大樓，窩居舊公寓的老住戶卻無人受惠。

本刊調查，目前南港區西新里都市更新範圍「2-13單元」已有2排公寓約64戶整合完成，打算與相鄰的「國賓大建設」基地協議合建，卻因1戶不同意戶而卡關，未來自行都更容積獎勵將減少30％，換算下來，每戶分回減少近7坪，以市價估計損失500萬元。近20位60、70歲的居民抱怨，半年來求助都發局盼將不同意戶劃出單元範圍，讓同意戶能先行都更，但產專區細部計畫沒有明確SOP，都發局不是打模糊仗就是和都更處互踢皮球，「產專區內的老舊住宅想要都更，窒礙難行。」

東區門戶計畫代表作「台北流行音樂中心」於今年9月啟用，周邊交通、生技、軟體園區等重大建設也陸續完工。（圖／翻攝自台北流行音樂中心IG）

台北市長柯文哲去年設置「產業生活特定專用區」，將南港火車站以西，地目多屬工業區的西新里、玉成里及合成里等8個里共52公頃，劃分出111個都更單元，限期6年（2025年1月前）提出都市更新計畫，地目即可變更為住宅區，逾期則打回工業區。

南港工業區內老舊公寓多年來無法都更，原因在於工業區改建只能蓋廠辦，一般居民想要原地重建蓋住宅，產專區都更政策可說是唯一機會，不過6年大限一過，未提都市計畫的單元範圍將打回工業區，民眾能否為居住地「翻身」，就看這次。

但計畫上路快2年，住宅整合如牛步，建商、居民抱怨，政策倉促頒布，法規訂定模糊，僅有利於產權單純的大地主開發，需要整合的老舊公寓都卡關。產專區目前除了國泰建設「利百代辦公大樓」以「工三」地目直接開發動工，提送都更計畫的「國賓大建設」和「昌立鋼鐵廠」都是廠辦案，「住宅的都更計畫送件數則為0。」(待續)

南港產專區2-13單元期盼能與國賓大建設廠辦案（圖中橘色部分）合建，但北市都發局卻要居民調整單元劃分前，先徵詢2-12單元是否接受釘子戶。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)