台北市長柯文哲大力推動「東區門戶計畫」，讓昔日的「黑鄉」華麗變身科技城，卻只見公共建設落成、財團土地蓋大樓，「產業生活特定專用區」祭出容積獎勵欲促使老舊建物加速翻新，一般民眾持有的舊公寓看得到卻難受惠。

南港區早年為工業重鎮，磚窯廠、化工廠、煤礦場及台肥、南港輪胎等高汙染企業坐落，經過多年，雖然重工業遷移，但許多地目仍為工業用地。南港路三段兩旁多是汽車展售中心及修車廠，巷弄裡滿是50年屋齡的舊公寓，住工混雜的情況相當嚴重。

本刊調查，因都更事業計畫範圍達1萬平方公尺以上(約3000坪)即可得到30%容積獎勵，位於南港路三段「2-13單元」的60多戶老住戶，一聽到產專區都更獎勵措施，就拔得頭籌，與緊鄰的國賓大建設4300坪基地廠辦案協議合建，希望爭取最好的分回條件，但卻卡在單元範圍內有1戶不同意戶。老住戶們多次求助都發局，希望將不同意戶「劃出」單元範圍，讓願意都更的人能完成心願，但卻屢屢碰壁；同時，國賓大建設因貸款購地有龐大繳息壓力，須於年底執行更新，居民面臨權益即將喪失，欲哭無淚。

一得知有記者要來關心，近20位60、70歲的老居民早早守候在巷口，其中有人行動不便就坐在家門前等候，這群不會上網、沒有網路聲量的老居民，希望透過報導，對柯文哲表達「都更的渴望」，懇求相關單位幫幫忙。

「以前附近有化工廠，老是排放惡臭廢氣，經過都要掩著口鼻快走，還有倉儲業者24小時進出貨，晚上吵得不能睡覺，如今房屋老舊漏水、鋼筋裸露。」這群老住戶訴說著住在工業區數十年的苦。

60多歲的蔣大哥上有高堂，每回往返醫院，都必須背老母親爬樓梯，「自己也上了年紀，真的爬不動，地震時也很擔心安不安全，住戶們都很期待有生之年能換新房。」

「他們(不同意戶)想要自建自售！」老住戶一提起該不同意都更的鄰居都很無奈，「雙方溝通無效，所以想直接把他劃出。」但劃出去的土地不滿1000平方公尺，依規定若要「切出去」，須與隔壁「2-12單元」合併，而變更單元範圍，得先過市府這一關。(待續)

南港產專區2-13單元期盼能與國賓大建設廠辦案（圖中橘色部分）合建，但北市都發局卻要居民調整單元劃分前，先徵詢2-12單元是否接受釘子戶。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)