位於南港路三段南港產專區「2-13單元」的60多戶老住戶，期盼能與緊鄰的國賓大建設廠辦案協議合建，爭取最好的分回條件，但卻卡在單元範圍內有1戶不同意戶。老住戶們希望將不同意戶「劃出」單元範圍，從今年3月起數度向市府陳情求解，市府卻要居民自行辦理協調會溝通，並徵詢隔壁的「2-12單元」是否願意接納不同意戶。

「誰敢接收釘子戶？我們也不懂怎麼辦協調會，都發局就這樣雙手一攤，把問題丟給我們。」老住戶陳先生說，少數人影響全面發展，對居民不公平，對都更也是障礙，市府應有責任協助。在當地住了30年的藍太太也表示，建商給出好條件，不需一毛錢就能都更，大家都想把握，「但不同意戶聽不進去，到底是建商條件不好，還是不同意戶要求過多，市府比較有公信力，應出來說公道話，事情才能圓滿。」

對此，北市都發局都市規劃科科長楊智盛表示，政府機關要保障每個人的權益，居民希望調整更新單元範圍，需讓被切割的不同意戶了解被劃出後的權利義務，因此該案送都市更新審議會之前，會先請民眾召開協調會，「至於審議委員同不同意，會有專業評估考量。」

面對2-13單元住戶的陳情，台北市都發局回函表示，若要調整單元範圍、將不同意戶劃出，須徵詢2-12單元是否願意將不同意戶併入，並提送都更審議會。（圖／胡家瑒提供）

楊智盛強調，通常協調會都由擔任實施者的建商召開，並非要居民自行辦理，政府單位也不可能出面幫居民整合，建議委託專業都更顧問公司處理相關事宜。

由於「2-13單元」住戶多為銀髮族，面對都更的繁文縟節，全靠在新店高中擔任老師的胡家瑒代表住戶和官方溝通。「不管是公文回覆或公聽會上，得到的回應都是都發局和都更處互踢皮球，協調會執行細節、審議會評斷標準都講不清楚，根本是助長釘子戶氣焰。」胡家瑒說。(待續)

南港產專區2-13單元期盼能與國賓大建設廠辦案（圖中橘色部分）合建，但北市都發局卻要居民調整單元劃分前，先徵詢2-12單元是否接受釘子戶。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)