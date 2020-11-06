南港路三段南港產專區「2-13單元」的60多戶老住戶，期盼能與緊鄰的國賓大建設廠辦案協議合建，但卻卡在單元範圍內有1戶不同意戶。老住戶們希望將不同意戶「劃出」單元範圍，但依規定切割出去的剩餘土地應大於1000平方公尺，對於僅有2000多平方公尺的「2-13單元」，只能對切，引起民怨。

住戶代表胡家瑒說，產專區是依照台北市都市更新自治條例設定了剩餘面積要大於1000平方公尺的條件，但明明500公尺以上也可以，卻設定了最嚴苛的選項，而當初劃分更新單元時每塊也才2000多平方公尺，當要調整就只能對切。「這明顯是設計錯誤，沒有考量到實際執行面的困難，而碰到問題又無法彈性調整規範。若有心要成就南港，就不該凡事都設定最嚴格的限制。」

胡家瑒再補充，對於都發局要居民自己開協調會徵詢不同意戶和隔壁「2-12單元」合併的意願，由於不同意戶自說明會就未曾出席過，對於辦理協調會的流程、辦理次數、不同意戶若不出席是否具有效力等等，「都發局就像『擠牙膏』，每多問一次才多講一點，明顯沒有確切規範，基層人員也不知道怎麼處理，小老百姓更是無所適從。」另一位居民也說，「一切進審議會審議，標準是什麼無人知曉？這算什麼公開透明的台北市政府？」

「跟國賓大建設協議合建，可做整體性規劃，不論樓高或容積獎勵都更好，但都發局對都更單元範圍的切割與調整沒有確切指導方針，一味要住戶自己協調，一拖半年，建商礙於土地貸款壓力，最慢今年底要執行更新，若不同意戶問題仍無解，居民與國賓大建設合建獲得最高容積獎勵的理想，年底也將破滅。」胡家瑒說。

南港產專區2-13單元期盼能與國賓大建設廠辦案（圖中橘色部分）合建，但北市都發局卻要居民調整單元劃分前，先徵詢2-12單元是否接受釘子戶。（圖／本刊繪圖組）

胡家瑒指出，與建商合建若破局，改採都更「權利變換」方式等公權力強拆不同意戶，至少得耗費3年時間，容積獎勵也將減少30％，換算下來，每戶分回減少近7坪，以每坪行情65萬元估算，每戶損失500萬元，「權益減少找誰負責？」

而目前「2-12單元」住戶除了不願接受釘子戶，看到國賓大建設給出優渥條件，也想加入合併整建行列，兩個單元總計已整合6排公寓逾120戶。

北市都發局都市規劃科股長顏邦睿回應，南港產專區辦理都市更新範圍調整涉及鄰地協調部分，南港通檢細部計畫在協調形式及文件均未有明文規定。因此召開協調會時，建議開會地點以近便為主，開會通知盡量在會議前10天通知，讓與會者有時間準備。會議過程應妥予記錄，包括簽到表、出席人數、通知人數、意願調查、發言摘要及照片等，鄰地若未出席也可以書面表達意見。相關資料越完備，將有助於審議會上的討論，如果所有權人有其他的疑問提出來都可以再予以協助。(待續)

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(中時新聞網)