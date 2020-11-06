台北市長柯文哲大力推動「東區門戶計畫」，讓昔日的「黑鄉」華麗變身科技城，卻只見公共建設落成、財團土地蓋大樓，「產業生活特定專用區」欲促使老舊建物加速翻新，一般民眾持有的舊公寓看得到卻難受惠。

本刊調查，產專區內南港路三段「2-13單元」共64戶居民完成整合，盼能於緊鄰的國賓大建設合建，卻因隔壁弄出現不同意戶，被劃定於同一更新單元無法都更。依產專區規定，都更計畫須在2025年1月前向市府送件報核，工業區即能變更成住宅區，逾期則變回工業區，日後不得改建住宅，形同永無翻身機會；再加上國賓大建設因貸款購地有繳息壓力須提前開發，只願等候至年底，在時間壓力下，居民期盼能獲得台北市府協助。

總銷1000億元的「世界明珠」開發案基地即是南港輪胎舊廠址，與相鄰的台北流行音樂中心皆為東區門戶計畫的地標。圖為聯強國際買下該案商辦12個樓層的簽約記者會。（圖／黃鵬杰攝）

「2-13單元」住戶代表胡家瑒為了讓從小看他長大的阿公阿嬤能住進新房子，每天和時間賽跑，他向市府喊話：「我們是產專區整合度最高的案子，市府若不拿出都更魄力，釘子戶就繼續釘死死，東區門戶計畫、設立產專區的美意，到頭來就只是一場空。」

面對「2-13單元」住戶的苦情，國賓大建設日前承諾，未來可將「2-13單元」納入第二期推案，但屆時基地較小，容積獎勵也減少，雖分回條件不變，但樓高須降低，結構也從ＳＲＣ(鋼骨鋼筋混凝土)改為ＲＣ(鋼筋混凝土)。胡家瑒說：「這是萬不得已的退路！但不同意戶問題若無解，一切仍是枉然。」

產專區同樣被整合卡關的，還有正在合成里進行「7-11單元」整合的「銓碩開發」。董事長周泰維表示，許多問題都發局根本不知如何處理，只叫大家先送件，「變更單元範圍不易，就算送件了，最後審議會也不一定通過。」

「北市府無法即時解決產專區的單元範圍調整、戶籍認定及保證金機制等問題，讓不少建商因整合太困難而放棄，大地主寧可自行開發。」周泰維帶著本刊記者從大樓制高點眺望該產專區，眼見包括利百代、國產實業等大面積土地都將蓋廠辦大樓，夾在中間的老舊公寓卻宛如孤島，「產專區中，能解套的只有大地主。」(完)

南港產專區2-13單元期盼能與國賓大建設廠辦案（圖中橘色部分）合建，但北市都發局卻要居民調整單元劃分前，先徵詢2-12單元是否接受不同意戶。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)