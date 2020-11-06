美國總統大選隨著開票進入倒數階段，民主黨候選人拜登僅差臨門一腳就能踏入白宮，對此川粉無法接受，不僅拿槍敲玻璃要求停止計票，台灣挺綠川粉也紛紛至AIT臉書進行「大怒灌」，網友看到後大嘆「台灣的臉丟到美國去了」。

網友在PTT八卦版PO文「台灣川粉丟臉丟到AIT去了」，他表示才剛打開ATI臉書，一瞬間就笑出來，因為臉書下方竟然跑出一堆台灣人批評謾罵，狂喊民主黨作弊、美國被大陸滲透，原PO說，平日在國內搞搞義和團也罷，現在失智到跑去人家駐外單位洗版，很擔心台灣人被美國人當成智障。

輸不起？台灣挺綠川粉怒灌AIT臉書嗆拜登作弊 網嘆：臉丟到國外 (圖／翻攝自PTT)

輸不起？台灣挺綠川粉怒灌AIT臉書嗆拜登作弊 網嘆：臉丟到國外 (圖／翻攝自PTT)

輸不起？台灣挺綠川粉怒灌AIT臉書嗆拜登作弊 網嘆：臉丟到國外 (圖／翻攝自PTT)

原PO也貼出許多截圖，表示圖多到截不完，實在不想截了。他表示，韓粉崩潰，至少他們有投票權，投完票才崩潰，這些義和團聯票都沒有，就可以跟著崩潰，實在讓人笑死，覺得台灣人名聲被這些狂熱川粉搞得很可憐。

鄉民也傻眼，紛紛表示：「跑去別國臉書出征，跟小粉紅有甚麼兩樣」、「被側翼洗腦到沒智商了，可憐哪」、「拜託這些人別自稱台灣人，蠢爆了」、「韓粉崩潰也是跟國家有關，這些人美國在選舉，他們在崩潰」、「糟了，是世界奇觀」、「真的是瘋了」、「到時候拜登幕僚看到怎麼辦，台灣真的會被害死」、「這些人連美國都沒去過，還可以搞得跟自己家辦喪事一樣，史上首見」、「是入戲有多深、「綠共洗出來的，不意外」、「去AIT鬧真的很好笑，人家是美國單位，又不是川普私人機關」、「覺青正常發揮ing」、「連選票都沒有也能搞得好像死了家人，無言」。

(中時新聞網)