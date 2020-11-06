美國總統川普於美東時間晚間6點30分發表記者會，為大選之夜後，首度上電視發表談話。川普表示，如果計算合法的選票，他早就輕鬆贏了，但拜登他們仍可能竊取大選，強調自己在佛州等地取得巨大勝利，且並沒有所謂的「藍潮」。（持續更新）

美國總統川普連續發動法律戰，但接連失利後，川普親開記者會說明。

美國總統川普連續發動法律戰，但接連失利。川普團隊要求密西根州停止計票，但遭當地法官拒絕受理；而在喬治亞州，當地法院也駁回川普團隊的提訟，不受理53張不在籍選票。而在川普也在推特表示，將對最近民主黨候選人拜登聲稱勝出的州全面提出法律挑戰。

(中時新聞網)