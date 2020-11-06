不認輸！川普嗆拜登竊取大選：算合法選票我早贏了 07:252020/11/06 中時新聞網 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普連續發動法律戰，但接連失利後，川普親開記者會說明。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於美東時間晚間6點30分發表記者會，為大選之夜後，首度上電視發表談話。川普表示，如果計算合法的選票，他早就輕鬆贏了，但拜登他們仍可能竊取大選，強調自己在佛州等地取得巨大勝利，且並沒有所謂的「藍潮」。（持續更新） 美國總統川普連續發動法律戰，但接連失利後，川普親開記者會說明。 訂閱影音： 中時新聞網 美國總統川普連續發動法律戰，但接連失利。川普團隊要求密西根州停止計票，但遭當地法官拒絕受理；而在喬治亞州，當地法院也駁回川普團隊的提訟，不受理53張不在籍選票。而在川普也在推特表示，將對最近民主黨候選人拜登聲稱勝出的州全面提出法律挑戰。 (中時新聞網) #川普 #拜登 #美大選 #看選戰 #查民調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普可能翻盤！專家驚爆美大選最終變數 18:442020/11/05 政治 王麗莎》川普現象還會延燒 18:512020/11/05 海納百川 彰化女董座超狂！川普當選員工爽放10天 拜登贏了放喪假 11:452020/11/05 生活 美國大選為何一夕風雲變色？網點破關鍵：民調公司忘了這群人 08:562020/11/05 政治 拜登穩了？學者爆：川普還有3招反敗為勝 20:262020/11/05 政治 川普拜登誰會當選？陸最大多數主流民意成形 網民狂推 19:572020/11/05 兩岸 美大選》亞利桑那還有40萬票沒開 拜登領先幅度縮小 川普重燃希望 05:402020/11/05 國際 川普選情落後怒文連推 美媒曝：他也認為自己快輸了 10:412020/11/05 國際 福斯搶先報拜登奪關鍵戰場 川普狂吼梅鐸要新聞下架 11:282020/11/05 國際 川建國？前陸委會副主委林正義：北京寧願拜登當選 15:412020/11/05 政治 國際熱門新聞 直播》不認輸！川普發表最新電視談話：拜登正竊取大選 - 國際 川普選情落後怒文連推 美媒曝：他也認為自己快輸了 - 國際 最新談話 再拿1到2州就勝選 拜登：我無疑將成最後贏家 - 國際 - 中央社 不斷更新》拜登264票對川普214票 拜登在喬治亞州差距縮小至0.25％ - 國際 美大選》亞利桑那還有40萬票沒開 拜登領先幅度縮小 川普重燃希望 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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