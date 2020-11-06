鼎炫-KY(8499)受惠EMI材料業務訂單充沛，帶動整體出貨表現持續暢旺，10月合併營收2.42億元，為歷年單月次高，年成長48.76％。累計前10月合併營收19.2億元，年成長26.91％，超越去年全年營收18.5億元。

鼎炫-KY表示，今年受惠於疫情帶來的居家辦公及遠距教學強勁需求，筆電及平板電腦相關零組供應鏈供貨吃緊，主要國際知名品牌客戶訂單持續熱絡，整體產能稼動率維持高檔。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，2021年多數通訊終端產品、資訊服務及電子商務市場將呈成長態勢，其中全球筆電市場今年出貨表現在疫情中強勁成長，明年仍可較今年持平或小幅增長。此外，看好未來5G技術滲透率提升，將帶動電子產品對於電磁屏蔽、絕緣及散熱等材料需求，集團亦將持續研發新產品、開拓新客戶以擴大產品應用面，延續材料事業成長動力。

第4季全球居家辦公、遠距教學需求不減，以及美系客戶新產品持續推出，EMI材料業務出貨續強。衡器事業接單、出貨已逐步回到過往水準，11月將參加中國零售業博覽會，推出多款衡器新產品，提升旗下T-Scale品牌市場知名度。鼎炫-KY,EMI,5G,居家辦公,遠距教學

(時報資訊)