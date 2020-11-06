欣陸(3703)第3季合併營收57.09億元，營業淨利為4.87億元，稅後純益3.91億元，每股盈餘0.47元。前3季合併營收為146.47億元，營業淨利為12.62億元，稅後純益為11.33億元，每股盈餘1.38元。

欣陸子公司大陸工程前3季合併營收為101.59億元，稅後純益2.44億元，第3季底的待建工程存量為693億元。大陸工程在9月份獲頒「臺北市勞動安全獎」和「新北市工安獎」，在推動職業健康安全的成效與貢獻方面獲得肯定。大陸工程如期如質執行所承攬的台中捷運綠線CJ910和CJ930區段土木工程，台中捷運綠線順利於10月完成履勘。

欣陸子公司前3季合併營收為33.01億元，稅後純益為5.49億元。此外，另一家子公司欣達環工2020年前3季合併營收為21.95億元，稅後純益(歸屬於母公司業主)為2.64億元。

(時報資訊)