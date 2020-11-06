企業應用軟體解決方案叡揚資訊(6752)即將在12月上旬掛牌上櫃，並於11/10召開上櫃前業績發表會。公司方面指出，雖然有疫情干擾，但客戶明年的訂單沒有太受到疫情的影響，跟今年差異不大，樂觀看待明年展望。

叡揚資訊主要業務以自行開發的企業e化應用軟體為主，客戶遍布金融、政府、醫療、製造與電信等大型單位，及超過上萬個雲端用戶。公司全產品線更囊括國內所有銀行、94％行政院及所屬部會及醫學中心84％的高覆蓋率。

其中，產品線「Vitals ESP企業知識協作平台」，協助企業彙整知識資訊建立不可或缺的內部知識庫，讓企業數位轉型無縫接軌。客戶包含製造業的世界(5347)、先豐通訊等，還有台北市政府、台船(2208)等等政府及國營單位、金融業、食品業、流通業等。為了更貼近客戶需求，更以此為底開發出合規管理系統，發展為醫院評鑑系統並推廣至全台75％的醫學中心，顯見該公司解決方案以及高規格資安管理深受市場信賴。

證交所從2013年開始就積極推動ESG（公司治理），在金管會近期發布的公司治理藍圖3.0中，亦提到希望ESG能融入企業DNA。著眼於此，叡揚憑藉多年累積的產業經驗，將地端ESP搬上雲端以滿足企業ESG需求，更與國內多家大型顧問公司合作推廣，緊扣數位轉型發展趨勢。

叡揚資訊自2014年起營收年年成長，2019年毛利率更達52.09％，每股盈餘3.66元，雙雙創下歷史新高。2020年上半年營收4.88億元，較去年同期成長15.23％，每股盈餘1.80元，較去年同期0.51元翻倍成長。今年公司受疫情影響不大，而政府單位、銀行本來就高度倚賴資訊化，因此每年編列預算及計畫；中小企業確實有些受到影響，但整體來看，下半年會比上半年好，這也是季節性的問題。

今年叡揚相關產業沒有受到疫情直接影響，大多數客戶的產業也沒有直接被衝擊，不過，現在疫情沒有要結束的感覺，或許影響未來一到三年。但叡揚國內營收占比9成，而台灣許多機構估計明年經濟展望持平，2021年的動能沒有特別不好，跟今年差不多，因此，對2021年展望應該會跟今年差不多。

(時報資訊)