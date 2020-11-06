PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

美國總統大選雖仍在開票階段，但原本形勢一度看好的川普，在多個搖擺州瞬間遭到翻盤，包括威斯康辛州、密西根州都被拜登微幅超車。民主黨總統候選人拜登今日宣示，他無疑將成為最後贏家。台灣網友心情同樣大洗三溫暖，緊張表示「拜登知道台灣人是怎麼臭罵他的嗎？」生怕自己當初對拜登的攻擊，會被AIT彙整、提供給未來的「準老闆」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）開票統計，截至美東5日下午5時，拜登（Joe Biden）以253張選舉人票領先總統川普的213票，離當選門檻270票僅差17票。目前待計選票絕大部分為郵寄選票，這類選票多由民主黨支持者投下，預期未來幾天拜登得票增加比例將顯著高於川普。

拜登也向支持者喊話說，民主有時有些雜亂（messy），所以需要點耐心，並呼籲他們保持冷靜。他強調：「我們對目前開票結果仍然感覺相當良好，待計票完成，我與參議員賀錦麗（Kamala Harris）無疑將會是贏家。」

台灣網友在PTT論壇發表文章《拜登知道台灣人是怎麼臭罵他的嗎？》寫道：「拜登知不知道台灣的網路跟政論名嘴，是怎麼用力臭罵他跟他的兒子嗎？罵他本人又笨又懶，跑不動選區，才會一開票後就輸，還玩未成年，罵他兒子偷大嫂，X姪女，真是夠毒的！知道後會不會還挺台灣？AIT有沒有彙整這些言論，回報給未來準老闆？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「美國人罵得更兇，輪不到你擔心」、「AIT的工作之一就是監看台灣風向」、「誰鳥台灣說什麼 台灣從來都不是什麼重點的東西」、「知道啊，AIT留言成這樣」、「知道吧，看他要不要算帳而已」、「會以為因為一國人民的傾向，就改變對該國方針的腦袋，到底裝什麼我很好奇……」「當然會改變，就是之前川普美豬美牛跟你換了什麼，我不認了反正你也吞了，接下來要談什麼你得吞更多」、「全世界一半的人都在罵他 你把自己看得太重要」。

(中時新聞網)