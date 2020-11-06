美國總統大選開票作業，還在進行中。民主黨候選人拜登逆轉超前總統川普，選舉人票已逼近當選門檻270票，距離白宮僅剩一步之遙。沒想到遠在台灣的川粉竟然因此崩潰，灌爆美國在台協會臉書（AIT）臉書，讓宅神朱學恒看了驚呼，辣台派失去理智，不要這樣好嘛！

朱學恒在臉書發文表示，不說你不相信，這是台灣川粉在美國在台協會臉書的留言，這個感覺就像是伊朗人以前包圍美國大使館在牆上塗鴉叫美國總統去死一樣的感覺。大家可以不要這麼對他國選舉那麼投入好嗎？萬一真是拜登當選，台灣要拿甚麼面目面對美國？

朱學恒更列舉一個台灣川粉在AIT的留言，「不好意思我們比較喜歡川普所以我們不承認你的領導權，你作票！我們不需要你了」，朱學恒更無奈表示，昨天他還看到有激動的川粉在民進黨立委的臉書下方留言「美國怎麼選出一個性侵害兒童的拜登」！

朱學恒無奈大喊，媽呀！甚麼辣台派不要失去理智了好嗎，恢復正常跟行政院拿圖就好啊，雖然他們拿公帑打在野黨，但至少不敢打民主黨啦！

(中時新聞網)