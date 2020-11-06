利機(3444)通過第三季財報，單季每股淨利0.7元，累計前三季稅後盈餘8625萬元、每股淨利2.2元，創近12年新高，絲毫不受疫情影響，是利機上櫃以來表現最好的一年。

利機第三季單季營業毛利6509萬元，較去年同期成長3%，相較第二季衰退6%，主要是記憶體相關產品在前二季備貨已足，第三季拉貨趨於和緩；業外部份，雖受到新台幣持續升值影響，第三季評價認列兌換損失560萬元，已較第二季明顯減少，加上轉投資獲利成長，第三季業外收益已轉虧為盈，總結利機第三季稅後淨利2747萬元，每股淨利0.7元。

利機累計前三季稅後盈餘8625萬元，每股淨利2.2元，較去年同期7664萬元成長13%，創近12年新高，是利機上櫃以來表現最好的一年，獲利表現優於市場預期，營運完全不受疫情影響。

利機10月單月合併營收8705萬元，月增3%、年增25%；累計前10月營收為7億6872萬元，較去年同期成長15%，受惠宅經濟效應持續發酵，加上智慧手機出貨動能恢復，封測大廠拉貨仍強勁，整體封測相關產品年增加37%、月增加8%，驅動IC相關產品年增加48%、月增加10%，法人也預估，排除匯損因素，全年可望達成營收獲利雙成長。

(時報資訊)