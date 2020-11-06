金管會對和泰產險辦理金檢時，發現未與母集團建立防火牆、採購作業未遵循內規狀況，嚴重違反公司治理，且人事任用、保費收費、出單控管等內控作業亦有嚴重疏失，除對此重罰1140萬元、創下產險業最高罰鍰外，並要求3個月提交改善報告、究責失職人員。

保險局副局長王麗惠指出，和泰產險2017年辦理廣告採購案時，未確實依內規辦理遴選比價，直接與母公司和泰車選定廣告商合作，2019年亦逕自決定續約。同時，該廣告商負責人為公司董事、屬於利害關係人交易，卻未執行必要檢核作業。

同時，和泰產險任用2名無產險經驗的母公司員工，分別擔任總經理室及財務部門主管職，不符人事任用資格條件，金管會多次要求依規範審視資歷條件，和泰產險不但未改正、還以改掛「特助」方式規避適格性審查，嚴重影響健全營運，對此予以重罰600萬元。

其次，金管會赴和泰產險執行檢查時，因當時無要保書正本可供查核，為避免遭提列檢查缺失，員工逕行提供「自行製作」的要保書正本，經檢查人員比對，發現正本及影本的要保人、被保險人簽名形式及位置均不符，有妨礙金檢之實，對此裁罰360萬元。

最後，和泰產險的收費出單檢核控管機制有缺失，業務員因疏失將保戶所繳保費抵繳到另一張保單，且經客戶反映已繳費卻未收到保單才察覺有異並補發，且事後未查明事發原因，亦未清查有無類似情事、並檢討修正控管機制，依影響消費者權益裁罰180萬元。

由於上述三大缺失嚴重違反公司治理、內控作業存在嚴重疏失，金管會合計對和泰產險重罰1140萬元，並要求和泰產險3個月內提具內部作業、法遵及內稽整體性改善規畫及強化機制，以維健全經營及保戶權益，並請和泰產險究責失職人員。

對此，和泰產險表示將就所列舉缺失深切檢討，並逐項進行改善措施，嚴格要求各項作業應遵循內規，落實內控制度及法遵機制，同時加強各項稽查工作，並提報整體改善規畫及強化機制。和泰產險強調，公司業務營運一切正常，全體保戶與投資人權益皆不受影響。

(時報資訊)