金管會公布外資進出最新統計，外資2020年10月終止連2賣、轉為淨匯入約20.64億美元（約新台幣595億元），使累計淨匯入金額自4年半低點回升至1981.44億美元。不過，合計外資前10月仍淨匯出達154.56億美元（約新台幣4462億元），仍為歷年新高。

外資今年1月淨匯入12.9億元，但在新冠肺炎疫情爆發、資本市場動盪加劇下連4月淨匯出、合計達181.14億美元。隨著投資氣氛好轉，美國降息帶動資金行情，6、7月再度回頭、合計淨匯入50.62億美元，但8、9月再度淨匯出達57.58億美元。

金管會統計，外資10月轉為淨匯入20.64億美元，終止連2月淨匯出，其中一般外資淨匯入20.82億美元、陸資淨匯出約0.18億美元。合計前10月外資淨匯出154.56億美元，仍為歷年新高，其中一般外資淨匯出153.51億美元、陸資淨匯出約1.05億美元。

而外資10月對台股合計仍賣超262.48億元，但賣超幅度較9月540.46億元明顯收斂。其中，對上市股票持續賣超達272.83億元，但較9月賣超678.28億元減少達405.45億元。至於對上櫃股票雖持續買超10.35億元，但買超力道較9月達137.82億元明顯減少。

累計外資2020年前10月合計賣超台股擴大至7692.21億元，其中對上市股票賣超幅度擴大至7642.34億元，對上櫃股票賣超幅度則持續收斂至49.87億元。

(時報資訊)