蘋果新款5G版iPhone 12系列發表上市，使主要組裝代工廠鴻海(2317)旺季動能正式啟動，2020年10月合併營收一舉「雙升」站上6125.53億元，創下歷史第3高。在新產品出貨放量帶動下，外資看好鴻海第四季營收可望季增達36～51％，繳出強勁成長動能。

鴻海10月自結合併營收達6125.53億元，較9月4663.62億元躍增31.35％、較去年同期5958.82億元成長2.8％，改寫同期新高、並創歷史第3高。累計前10月合併營收3.96兆元，較去年同期4.19兆元減少5.63％，衰退幅度較前三季7.02％收斂、續創同期第3高。

觀察10月四大類產品概況，鴻海表示，與9月相比，以消費性電子產品最佳、雲端網路產品居次，元件及其他產品位居第三、電腦終端產品殿後。但與去年同期相比，則以元件與其他產品最佳、雲端網路產品居次，消費性電子產品位居第三、電腦終端產品仍殿後。

鴻海將於12日召開法說會，美系外資認為，受惠蘋果iPhone 11與11 Pro需求持續，以及美國超大型數據中心伺服器出貨帶動，使鴻海第三季營收表現優於預期，看好毛利率及營益率將與第二季相當，營收規模增加及產品組合改善估可抵消第二季的補貼收益影響。

展望後市，隨著蘋果新款iPhone 12系列手機、新款iPad Air及10.2吋iPad、Apple Watch 6及索尼PS5遊戲主機等旗艦專案出貨放量，各家外資看好鴻海第四季四大產品線均將成長，可望帶動營收季增達36～51％，繳出強勁成長動能。

(時報資訊)